Conto alla rovescia per Risò: si inaugura l'impianto Ires e i B2B

Taglio del nastro, alle 12, per il nuovo impianto Ires di Prarolo. Lo stabilimento si occupa di selezionare sementi di riso per l'Italia e l'estero, ed è uno dei più innovativi in Europa: creato di fianco all'ex Cittadella del Mastro Artigiano, ha richiesto un investimento di 3 milioni di euro. Per l'inaugurazione, alle 12 di mercoledì, è atteso l'assessore regionale all'Ambiente e Innovazione Matteo Marnati.

Nell'occasione, viene organizzato un open day aperto a tutti i tecnici, commercianti, produttori e attori della filiera risicola italiana e del mondo. Dalle 9,30 alle 14 è prevista la visita del campo catalogo per le semine 2027 e, alle 12, in presenza delle principali autorità del territorio, terremo il taglio del nastro per l'inaugurazione dell'impianto di selezione sementi più moderno d'Europa.

Intanto è conto alla rovescia per l'inaugurazione di Risò: alla Borsa Merci prende il via la due giorni di incontri b2b tra 56 aziende risicole del territorio e oltre 30 buyers internazionali provenienti da venti nazioni, iniziativa realizzata con il supporto di Ice, Agenzia per la promozione all'estero, del Centro estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte, e della Camera di Commercio. Giovedì mattina sarà presente l'assessore regionale allo Sviluppo delle attività produttive e internazionalizzazione Andrea Tronzano.

Venerdì, per il taglio del nastro della tre giorni è invece attesa la premier Giorgia Meloni