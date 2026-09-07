Apre il polo sportivo di via Olcenengo: spazi gratuiti per basket, volley, skate, tennis e sport rotellistici

Apre al pubblico il nuovo spazio comunale di Strada per Olcenengo, dedicato allo sport all'aperto, ai giovani e alla socialità. L'impianto sportivo polivalente, realizzato dal Comune nell’ambito del Pnrr, con un investimento di un milione e 24 mila euro, comprende tre campi da gioco all'aperto, che si affiancano allo skate park: il polivalente per basket e pallavolo, quello da tennis e una pista di 40 per 20 metri destinata agli sport rotellistici, dall’hockey su pista al pattinaggio. È stato inoltre realizzato il nuovo blocco spogliatoi, dotato di servizi, docce, locali per la custodia, infermeria di primo soccorso e depositi per le attrezzature. E nell'esterno, Ovest Sesia ha curato la posa della fontana per l'acqua potabile.

«Le opere pubbliche hanno un senso quando cambiano una parte di città e la vita delle persone - dice il sindaco, Roberto Scheda -. Qui abbiamo costruito campi sportivi, investendo sui giovani, sulla periferia, sulla possibilità di incontrarsi e praticare sport».

L'intervento ha consentito di trasformare l’area dello skate park, realizzato nel 2013 e frequentato da molti giovani, nella vera e propria cittadella dello sport a libero accesso, ampliandone le funzioni e rafforzandone il ruolo come luogo di aggregazione per Vercelli. Affidata alla società sportiva San Andreas Asd, l'area è aperta dal 1° marzo al 30 settembre: dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20; dal 1° ottobre al 28 febbraio: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18. Sabato e domenica: dalle 10 alle 18 ad accesso libero.

«Abbiamo voluto un impianto moderno, accessibile. Soprattutto aperto - sottolinea l’assessore all’Impiantistica, Antonio Prencipe -. Lo Sport è educazione, salute e aggregazione. È uno dei luoghi nei quali una comunità costruisce se stessa. Per questo abbiamo concentrato qui discipline diverse e generazioni diverse».

«Qui si potrà arrivare, incontrarsi, scegliere una disciplina e giocare. Quando una città rende lo Sport più vicino, investe sulla salute dei suoi cittadini», aggiunge il vice sindaco e assessore allo Sport, Domenico Sabatino. I campi, lo skate park e gli spogliatoi sono collegati con percorsi privi di gradini e barriere architettoniche. La progettazione ha seguito i principi del Design for All con l’obiettivo di favorire la fruizione anche da parte delle persone con disabilità motorie e sensoriali. L'infrastruttura si presta anche alla pratica paralimpica di base.

Il progetto risponde ai criteri di sostenibilità ambientale previsti dal PNRR e al principio europeo DNSH – Do No Significant Harm. Il nuovo blocco spogliatoi è stato realizzato con la riduzione dei consumi di energia primaria superiore al 20% rispetto agli standard di base. Dispone di impianto fotovoltaico, pompe di calore ad alta efficienza e non utilizza combustibili fossili. Anche l’illuminazione dei campi e dei percorsi esterni è realizzata con tecnologia led a basso consumo.

La libera fruizione degli impianti costituisce uno degli elementi centrali del progetto. Il nuovo polo è stato concepito come spazio a disposizione delle associazioni e delle società sportive, degli istituti scolastici, delle famiglie, degli enti del Terzo Settore e dei singoli cittadini, con una particolare attenzione alla prevenzione del disagio giovanile, all'integrazione e alla coesione sociale. Il Comune sta anche studiando un ampliamento delle corse Atap che raggiungono la dirimpettaia Cascina Bargè per consentire ai ragazzi di muoversi in sicurezza.

Dal 1° settembre la gestione dell’impianto è affidata alla San Andreas ASD, che provvederà anche alla predisposizione di un punto di ristoro. L’intervento è stato coordinato dal settore Ambiente e Impiantistica sportiva del Comune. La progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza sono stati affidati allo studio Riadatto S.r.l. Società Benefit di Milano. L’opera è stata realizzata dall’impresa M.A.D.E.F. S.r.l. di Caresanablot.