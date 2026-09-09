Risò, il Comune potenzia il servizio navetta

In vista della 2ª edizione di Risò, il Comune attiva, sabato 12 e domenica 13 settembre, il servizio gratuito di navetta dai parcheggi Carrefour e Bennet alla stazione ferroviaria e ritorno. Il servizio sarà effettuato con autobus da 45/49 posti e consentirà di raggiungere rapidamente piazza Roma, il punto di accesso al centro cittadino e all'area del Festival. Il piano si integra con la disponibilità di oltre 1.000 posti auto a circa 10’ a piedi dall'area di Risò.

Sabato 12 settembre saranno operative due linee: il tragitto rosso, dal parcheggio Carrefour alla stazione e ritorno, e il tragitto blu, dal parcheggio Bennet a piazza Roma e ritorno. I collegamenti inizieranno dalle 10. Il servizio Carrefour proseguirà, con differenti frequenze nell'arco della giornata, fino alle 23.30, mentre quello dal Bennet garantirà corse fino alle 23.15, con ultimi rientri dalla stazione rispettivamente alle 23.45 e alle 23.25.

Domenica 13 settembre il servizio proseguirà per l'intera giornata: dal Carrefour sono previste partenze ogni ora dalle 10.15 alle 18.15, mentre dal Bennet dalle 10 alle 19.

«Risò non è solo il grande appuntamento dedicato al riso: per tre giorni Vercelli diventa la città che accoglie visitatori, operatori, imprese e istituzioni. E la città che vuole ospitare eventi di questa dimensione deve essere in grado di organizzarsi di conseguenza – dice il Sindaco, Roberto Scheda –. Abbiamo lavorato perché chi arriverà a Vercelli possa trovare soluzioni semplici: oltre 1.000 posti auto a circa 10’ a piedi dall'area del Festival e, nel fine settimana, due collegamenti dedicati con i parcheggi Carrefour e Bennet».

L'obiettivo «è favorire l'utilizzo delle aree di sosta esterne al cuore della manifestazione, riducendo la pressione del traffico sulle zone maggiormente interessate dagli eventi e rendendo più semplice l'accesso per chi arriverà da fuori città» sottolinea l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi.

Risò rappresenta infatti non solo la manifestazione fieristica, ma l’appuntamento attraverso il quale Vercelli si presenta al pubblico nazionale e come capitale europea della risicoltura.

«A chi arriverà a Vercelli chiediamo una cosa molto semplice: utilizzare i parcheggi indicati e, quando possibile, lasciare l'auto fuori dal centro – conclude Campominosi –. Abbiamo predisposto alternative concrete perché Risò sia una festa per chi viene a visitarci e per chi vive ogni giorno la città. Vercelli è pronta ad accogliere tutti».