Furgone si ribalta dopo lo scontro

Intorno alle 16,15, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuto per un altro incidente stradale nel Comune di Cigliano sulla strada Ronchi, al km 21 circa: due i mezzi coinvolti tra i quali un furgone che si è ribaltato occupando parte della carreggiata. Anche in questo caso è stato necessario richiedere i soccorsi sanitari del 118 e collaborare per l'estrazione e la messa in sicurezza delle persone coinvolte.

Polizia locale e Carabinieri si sono occupati degli accertamenti.