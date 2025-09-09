 / Cronaca

Furgone si ribalta dopo lo scontro

Incindente a Cigliano

Intorno alle 16,15, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuto per un altro incidente stradale nel Comune di Cigliano sulla  strada Ronchi, al km 21 circa: due i mezzi coinvolti tra i quali un furgone che si è ribaltato occupando parte della carreggiata. Anche in questo caso è stato necessario richiedere i soccorsi sanitari del 118 e collaborare per l'estrazione e la messa in sicurezza delle persone coinvolte.

Polizia locale e Carabinieri si sono occupati degli accertamenti.

