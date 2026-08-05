L’estate di Cigliano si è colorata di musica e arte

L’estate di Cigliano si è colorata di musica, teatro, magia, arte, street food e successo, con tutte le serate che hanno visto la piazza gremita. Sul palco di piazza Martiri della Libertà si sono alternati spettacoli per tutte le preferenze, si è partiti il 2 luglio attraverso “Meraviglia” della Miletto Productions, quindi Bande in Piazza con la presenza delle bande Dante Lepora di Alice Castello, I giovani di Santhià, la banda musicale Albianese e la partecipazione della Filarmonica Ciglianese.

La settimana successiva fuoco alle polveri con la Big Gun Rock Band, preceduta dalla Stand up comedy di Roberto Severino. Il 5 luglio la RBB di Roberto Perinotti ha ripercorso i tratti salienti dello swing. Il 9 luglio è stata la Scuola Comunale di Musica Vallotti di Vercelli ad allietare il pubblico con le arie del Barbiere di Siviglia, mentre il 10 luglio la musica pop de La notte dei Cantautori ha colto nel segno omaggiando la canzone d’autore.

La Notte bianca ha portato lungo le vie del paese la mostra mercato, lo spettacolo di fuoco degli Ansensà Fire Juggling e DJ Frank Power. Il 16 luglio sono salite sul palco Virginia Risso e Gaia Contraffatto che hanno messo in scena I dialoghi della Vagina. Sabato 18 luglio si è esibito il coro Gospel e dintorni diretto da Paolo Donà; il fine settimana si è concluso con il quartetto jazz: Four Jam in concert. Per i più piccoli serata di gala il 24 luglio con il mago Marco Sereno a.k.a. Serenomagic, mentre il 25 luglio sono scesi in campo i War Machine con il tributo agli AC/DC. Infine galà di chiusura il 31 luglio con Amalo, tributo a Renato Zero interpretato dal lead vocalist Marco Fasano. Le mostre d’arte hanno visto le esposizioni dei lavori dei piccoli artisti dell’I.C. Don Evasio Ferraris, Lea Bassani, Patrizia Gili, Andrea ed Elena Boltro e Massimo Moda. Insomma, un tripudio di arte, musica ed intrattenimento in tutte le sue forme, un evento che ha saputo ravvivare i fine settimana del paese.



