Cigliano Festival, dal 2 a 31 luglio

L’estate ciglianese si colora di tinte vivaci con il Cigliano Festival. Dal 2 al 31 luglio sarà un susseguirsi di manifestazioni che daranno un volto allegro e spensierato al paese. Gli eventi vedono impegnati creativi di vari settori, dalle bande musicali, al teatro, ai gruppi pop, alle mostre d’arte. Un movimento straordinario che l’amministrazione ha fortemente voluto in collaborazione con Pro Loco, I Ciuchè, VitaTre Cigliano-Moncrivello, Filarmonica ciglianese.

Tutti gli spettacoli si svolgono in Piazza Martiri della Libertà e nell’attigua palestrina. Si parte con Meraviglia della Miletto, dedicato ai bambini e alle famiglie, quindi il 3 luglio sono tre bande musicali ad esibirsi: La Dante Lepora di Alice Castello, l’Albianese di Albiano d’Ivrea ed i Giovani di Santhià. Il 4 luglio sul palco salgono Roberto Severino e la Big Gun, il 5 luglio Specchi melodici con la Robiband di Roberto Perinotti. Il fine settimana successivo spazio ai brani iconici del Barbiere di Siviglia proposti dalla Scuola di Musica Vallotti di Vercelli (9 luglio), il 10 luglio tributo ai cantautori “Lucio, Fabrizio e gli altri”, mentre sabato 11 grande Notte bianca (con Street food) a cui partecipano: General Vincent Marching Band, spettacolo di fuoco con Ansensà Fire Juggling e DJ Set Frank Power.

Si riparte il 16 luglio con Voci sotto le stelle, karaoke Nightby Rubik Production, venerdì 17 è di scena il teatro con “I dialoghi della vagina” di Virginia Risso e Gaia Contraffatto, mentre il 18 luglio torna Gospel e dintorni, domenica 19 tocca ai Four Jam in concert (Samuel Perinotto, Alessio Pagliero, Alessandro Rosin, Samuele Cavallone). Il 24 luglio Show Serenomagic (magia e comicità), sabato 25 serata rock and beer con gli War Machine AC/DC Tribute ed infine il 31 luglio Amalo (Marco Fasano) tributo a Renato Zero. Le mostre: Piccoli artisti (lavori degli alunni dell’I.C. Don Evasio Ferraris, Amodarte di Lea Bassani e Patrizia Gili, Visioni di terra e di colore mostra di pitture e ceramiche di Andrea ed Elena Boltro, Max Moda di Massimo Moda. Ristorazione speciale festival: Il Peso, A Cà mia, Il Cigno e Nord America.



