Nello scorso fine settimana ha debuttato il Cigliano Festival. Le tre serate
hanno fatto il pieno di pubblico, ad iniziare dal concerto che ha riunito le
Bande musicali di Santhià, Albiano e Alice Castello, oltre ai padroni di
casa della Filarmonica Ciglianese. Grande entusiasmo per la Big Gun Band che
ha dato spettacolo con il tributo agli AC/DC, mentre domenica è stato il
turno dello show comico di Roberto Severino a cui ha fatto seguito la
RBB Band di Roberto Perinotti che ha percorso il tempo dello swing. Questo
week end prevede il concerto con le arie del Barbiere di Siviglia prodotto
dalla scuola musicale Vallotti di Vercelli (questa sera, ore 21), La notte dei cantautori
(venerdì, ore 21) in collaborazione con l'Associazione Vita Tre Cigliano -
Moncrivello, quindi sabato sarà la volta della Notte Bianca Cigliano Viva. Dal 10 all’11 luglio sarà aperta la mostra Amodarte presso la palestrina di Piazza Martiri della Libertà.
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Cigliano | 09 luglio 2026, 10:04
Pieno di pubblico al Cigliano Festival
Il programma
Nello scorso fine settimana ha debuttato il Cigliano Festival. Le tre serate