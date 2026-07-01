Cigliano, Paolio dei Rioni: ha trionfato San Sebastiano

Il rinnovato Palio dei Rioni, giunto alla seconda edizione, ha visto il trionfo di San

Sebastiano. Dopo dieci giorni di gare, in cui sono scesi in campo decine di ciglianesi,

le ultime sfide presso le frazioni Ronchi e Petiva hanno consegnato il “rastrello

d’oro” ai biancoverdi di San Sebastiano. L’evento è stato aperto con una fastosa

sfilata capitanata dal gruppo Sbandieratori e musici di S.Damiano d’Asti

(partecipanti al Palio di Asti).

Le gare hanno spaziato dagli sport più popolari (calcio a

5, basket, volley, bocce) a giochi di abilità e di intuito. L’organizzazione è stata curata

dal gruppo i Chiuchè che hanno replicato il successo dell’anno precedente. La

classifica: 1. San Sebastiano, 2. Ghet-San Bernardo, 3. Valentino, 4. Sant’Orsola, 5.

Centro, 6. Frazioni. Curiosità statistica: il rione Ghet-San Bernardo è medaglia

d’argento per la seconda volta consecutiva. L’appuntamento è per il 2028, per la

terza edizione (nel 2027 il Palio si prenderà un anno di riposo, avendo cadenza

biennale).