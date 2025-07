Fiamme in località Boarone: la colonna di fumo visibile da tutta Vercelli

Ingenti danni per un incendio divampato, poco dopo mezzogiorno, in un deposito in località Boarone. Accompagnato da un'alta colonna di fumo nero, ben visibile da tutta la città, il rogo ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli, sul posto insieme ai Carabinieri e alla Polizia locale, per effettuare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, che si stanno protaendo nel corso del pomeriggio.

Al momento non sono note le cause dell'incendio: dalle prime informazioni nessuna persona dovrebbe essere stata coinvolta nell'incendio.