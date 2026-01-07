Natale, è tempo di bilanci: Officina delle Emozioni e Casa di Babbo Natale richiamano migliaia di persone

Si chiude con un bilancio ampiamente positivo il Natale, un periodo ricco di iniziative che hanno visto la partecipazione sentita e numerosa da parte dei vercellesi. Tra le iniziative di maggior successo i due spazi gestiti da Diapsi: la Casa di Babbo Natale, che ha rappresentato il punto di riferimento per le famiglie, con circa 3.000 gruppi familiari transitati in otto aperture, e l’Officina delle Emozioni che, in 14 giornate di laboratori, ha registrato circa 2.500 presenze tra bambini e accompagnatori. I riscontri raccolti sono stati di grande soddisfazione: le famiglie hanno apprezzato in modo particolare la possibilità di disporre di uno spazio coperto e riscaldato, accogliente e sicuro, dove trascorrere tempo di qualità con i propri bambini, sperimentando insieme attività nuove e stimolanti.

Numerosi i ringraziamenti rivolti all’organizzazione per il clima accogliente e familiare, che si è respirato durante tutte le iniziative, un riconoscimento che rende l’Amministrazione orgogliosa del lavoro svolto e della capacità di offrire alla Vercelli proposte belle, inclusive e di valore. Proprio com’è successo per i giochi di luce proiettati sulla facciata del Municipio. L’iniziativa ha richiamato decine di persone e ha spopolato sui social network. Infine, ieri, martedì 6 gennaio, piazza Cavour ha registrato il sold out per la tradizionale discesa della Befana dalla Torre dell’Angelo, l’ormai storico appuntamento organizzato con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

«Questi risultati – sottolinea il vice sindaco, Domenico Sabatino – non possono che renderci felici e orgogliosi: dimostrano che investire in progetti pensati per famiglie e comunità è la strada giusta. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato per la fiducia riposta e per aver reso speciale il Natale a Vercelli».

Il successo delle iniziative rappresenta «lo stimolo ulteriore a continuare su questa linea, con l’obiettivo di costruire una città sempre più viva, partecipata e attenta ai bisogni di famiglie e bambini» conclude Sabatino.