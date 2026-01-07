Lotteria Italia: in crescita i biglietti venduti, ma Vercelli resta a secco

Nessun premio, nemmeno delle categorie minori. La sera in cui la Lotteria Italia distribuisce sogni e milioni Vercelli e la sua provincia restano a bocca asciutta. Peccato, perché il trend delle vendite, sul territorio, è in crescita. Quest'anno stati 30.990 i tagliandi venduti in provincia, con un +8,5% rispetto al 2024 quando la provincia di Vercelli aveva comunque fatto registrare il +31,6 % di biglietti venduti, rispetto all'anno prima, attestandosi a 28.560.

Secondo Agipronews in Piemonte Torino si conferma in testa come provincia, con oltre la metà di biglietti venduti per tutta la regione (327.040, +8%), al secondo posto Alessandria a 83.520 (+9,9%), mentre al terzo Novara con 47.590 (+18,6). A seguire Cuneo a quota 44.460 (+12,5%), Asti a 31.500 (+1,8%). Meno di Vercelli fanno Verbano-Cusio-Ossola, dove si è registrato il maggior incremento regionale con 14.310 equivalente al +21,8%, e Biella con 10.140 (+15,5%).