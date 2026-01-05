Parco Camana, nuove telecamere e lavori alle aree sportive

Si è conclusa, nei giorni scorsi, l'installazione di tre nuove videocamere di sorveglianza all'interno di Parco Camana, la più grande area verde cittadina. Le 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐞 permettono il controllo completo e costante di tutta l’area: una monitora la zona di passaggio davanti al bar, una la zona delle altalene e dei campi da gioco e una la zona verso il parcheggio.

«E’ un intervento concreto, pensato per chi il parco lo vive ogni giorno: famiglie, bambini, nonni - dice l’assessore 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 -. Per l’Amministrazione, guidata dal Sindaco, 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐝𝐚, 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥, è la scelta chiara: garantire spazi pubblici dove i genitori possano sentirsi tranquilli e i più piccoli liberi di giocare».

Intanto, dopo l'intervento che lo scorso anno aveva portato all'installazione di nuovi giochi, altalene e, soprattuttto, aveva affrontato il problema del periodico allagamento dell'area delle altalene, è in fase di progettazione l'intervento di riqualificazione del campo da basket e di bocce, due aree che scontano un forte stato di degrado e che verranno riportate a nuova vita entro la fine della primavera.