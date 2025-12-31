 / Attualità

Attualità | 31 dicembre 2025, 12:14

Turismo: a Vercelli un'area di sosta camper lungo il fiume

Il progetto della Provincia interessa un'area in zona Bertagnetta

La Regione Piemonte ha confermato il finanziamento del progetto presentato dalla Provincia di Vercelli per la realizzazione della nuova area di sosta per camper denominata “Le Terre d’Acqua” e situata nel Comune di Vercelli. «Il contributo regionale, pari a 59.494,94 euro, consentirà di avviare un intervento strategico per il potenziamento dell’offerta di turismo itinerante e la valorizzazione del territorio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla qualità dei servizi», si legge in una nota della Provincia. 

«Prevediamo la riqualificazione dell’area di nostra proprietà situata in via Papa Giovanni Paolo II, in prossimità dell’ex ospedale Bertagnetta e lungo il fiume Sesia, a oggi inutilizzata. Con la realizzazione di una moderna area di sosta attrezzata, completamente permeabile e inserita nel contesto naturale, dotata di viabilità interna, stalli dedicati, aree verdi, illuminazione, videosorveglianza, colonnine elettriche e area service offriremo una buona opportunità per migliorare l’accoglienza sul territorio. In occasione di eventi di rilievo come Risò, per esempio, garantiremo spazi adeguati e organizzati per visitatori e turisti che scelgono forme di mobilità alternativa», dice il presidente della provincia Davide Gilardino. 

redaz

