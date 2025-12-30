Botti di Capodanno, sei sanzioni in poche ore

Sei sanzioni in poche ore. Anche se la mezzanotte del 31 dicembre è ancora lontana, la pattuglia di civich anti-botti messa in strada dall'amministrazione comunale ha iniziato a effettuare i primi controlli con l'intento di far rispettare l'ordinanza emessa dal sindaco, Roberto Scheda, contro l'utilizzo indiscriminato dei botti.

I controlli hanno portato a 6 sanzioni nelle ultime ore, tutte elevate a minorenni che hanno violato l’articolo 50 del regolamento di Polizia comunale). L’ordinanza anti-botti prevede che, per la Notte di San Silvestro, i botti sono consentiti solo dalle 23.30 alla messanotte e mezza in zona industriale, nel piazzale del Carrefour, nell'area dei divertimenti di corso Bormida, mentre sono vietati in ogni altra area esterna al centro città. Per segnalare situazioni di pericolo è possibile telefonare allo 0161.392939.

«I botti - ricordano dal Comune. - sono una pratica 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨𝐬𝐚, che mette a rischio la sicurezza delle persone e causa forte stress negli animali».