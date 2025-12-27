Festa di Natale per i Volontari della Protezione Civile

Circa 200 volontari della Protezione Civile hanno partecipato, sabato 20 dicembre, alla festa di Natale del coordinamento territoriale alle associazioni e gruppi. Durante il pomeriggio l’assessore Paolo Campominosi ha consegnato gli attestati ai volontari del gruppo comunale per il corso di attività formativa di protezione civile svolto durante il 2025. Sono intervenuti anche il presidente territoriale, Dario Colangelo, il presidente regionale, Roberto Bertone, il consigliere regionale, Carlo Riva Vercellotti, il vice presidente del Consiglio comunale, Gianni Marino, e in rappresentanza della Provoncia, l’ingegner Marco Ferraris.
