Le messe della Vigilia e del giorno di Natale

Gli orari delle confessioni e delle funzioni di Natale nelle chiese cittadine

Cattedrale Confessioni martedì 23 dalle 15 alle 17; mercoledì 24 dalle 9 alle 12 e dalle 15 ale 18. Messe: mercoledì 24 dicembre alle 24; giovedì 25 dicembre alle 8,30; 10,30 e 17,30 (presieduta dall’Arcivescovo). Giovedì 26 dicembre alle 8,30 e alle 17,30 (nel ricordo del Beato Secondo Pollo).

Sant'Agnese Mercoledì 24 dicembre messa della notte alle 21,30; giovedì 25 messa di Natale alle 11,15

San Giuseppe (rione Cervetto) Mercoledì 24 dicembre alle 22,30 messa della notte; giovedì 25 messe di Natale alle 9 e alle 11.

San Bernardo Mercoledì 24 messa vigiliare alle 17,15; messa della notte alle 22; giovedì 25 messe di Natale alle 9 e alle 11; venerdì 26 messa alle 9. La messa festiva delle 21 è sospesa fino a nuovo avviso.

Santa Maria Maggiore Mercoledì 24 dicembre alle 18; giovedì 25 dicembre alle 18,30; giovedì 1 gennaio alle 18,30.

Basilica di Sant'Andrea Mercoledì 24 dicembre “Aspettando la mezzanotte di Natale“: alle 23 Ufficio delle letture e, a seguire, letture e canti a cura della Fraternità della Trasfigurazione. Alle 24 messa di Natale.

Beata Vergine Assunta ai Cappuccini Mercoledì 24 alle 17 messa vigliare dei ragazzi e presepe vivente; alle 23 concerto; alle 23,30 Ufficio delle letture; alle 24 messa della notte. Giovedì 25 messe di Natale alle 9 e alle 11.

Spirito Santo Mercoledì 24 alle 18,30 messa della vigilia con novena; alle 24 messa della notte. Giovedì 25 messa alle 9; alle 11,15. Venerdì 26 messa alle 10.

Santa Maria Maddalena Mercoledì 24 alle 21 messa della notte. Giovedì 25 messe di Natale alle 11 e alle 18,30; venerdì 26 messa alle 18,30.

San Pietro all’Aravecchia Mercoledì 24 dicembre alle 23 messa della notte; giovedì 25 messa di Natale alle 10.

Regina Pacis Mercoledì 24 alle 18,30 messa vigiliare; alle 22,30 messa della notte; giovedì 25 messe alle 10.30 e 17.30.

Beata Vergine di Lourdes al Concordia Mercoledì 24 alle 18 messa vigiliare; alle 22,30 messa della notte; giovedì 25 messa alle 11.

Sali Vercellese Giovedì 25 dicembre messa alle 9.

Sacro Cuore Confessioni tutti i giorni dalle 10 alle 11,30 e dalle 17 alle 18. Mercoledì 24 alle 24 messa della notte; giovedì 25 dicembre messe alle 9, alle 10.30 e alle 18.

Sant'Antonio al rione Isola Mercoledì 24 alle 21 veglia degli Scout; alle 21,30 messa presieduta dall’Arcivescovo al Pala Pregolato. Giovedì 25 messa di Natale alle 10.

Santa Cecilia a Caresanablot Mercoledì 24 alle 24 messa della notte; giovedì 25 messa di Natale alle 11,15.

San Cristoforo Mercoledì 24 alle 18 messa vigiliare; alle 22 messa della notte; giovedì 25 dicembre messe alle 10,30 e alle 17,15.

San Paolo Mercoledì 24 messa della notte 18,30 dedicata ai bambini ai quali a fine messa verrà offerto un piccolo pensiero; giovedì 25 messe alle 10, 11 e alle 18.

Santissimo Salvatore Confessioni mercoledì 24 dalle 15,30 alle 17 in parrocchia, in corso Libertà. Mercoledì 24 dicembre alle 18 messa vigiliare in via Parini; alle 21 veglia e alle 21,30 messa della notte nella parrocchiale in corso Libertà. Giovedì 25 messa alle 11 in corso Libertà.

Chiesa di Billiemme Mercoledì 24 alle 23.30 veglia e messa della notte; giovedì 25 messe alle 9 alle 10.30.