Panissa Days, un week end tra sapori e cultura

Weekend nel segno dei sapori con la seconda edizione dei Panissa Days, manifestazione organizzata da Fipe-Ascom Vercelli in collaborazione con Slow Food Vercelli. Si tratta di un evento che vuole festeggiare il piatto tipico vercellese, coinvolgendo i ristoratori della provincia di Vercelli che proporranno a pranzo e cena un’esperienza culinaria indimenticabile. Sono più di 40 i ristoranti che hanno aderito al progetto.

clicca QUI per i menù

Non solo food ma anche arte, didattica, eventi: nel fine settimana sono in programma visite guidate alla “Vercelli medioevale”, con passeggiata tra tesori, monumenti, antiche vie, palazzi e aneddoti che ancora oggi arricchiscono le caratteristiche vie di una Vercelli tutta da scoprire. In collaborazione con il FAI, nelle giornate dell’11 e 12 ottobre saranno visitabili: il campanile dell’Abbazia di Sant’Andrea (11 ottobre ore 11/17 – durata della visita 30 minuti); la chiesa di San Lorenzo a Oldenico ( 11 e 12 ottobre ore 11 - 17 durata visita 30 minuti).

Nella sede Ascom di Casa Verdi, si terranno i laboratori del gusto di Slow Food sulla Panissa vercellese dal titolo: “Di Saluggia o di Villata? I Fagioli dell’Arca del Gusto” (11 ottobre ore 11); “Salam d’la Doja” La parola al salumiere (11 ottobre ore 15) e “Panissa, un piatto della tradizione (11 ottobre ore 17): i laboratori hanno un numero massimo di 25 partecipanti ed è pertanto obbligatoria la prenotazione scrivendo a: slowfood.vercelli@gmail.com

Proposte anche visite alle aziende agricole dove nasce e si produce il riso: Riso Naturalia di Larizzate “ Il risotto tra modernità e tradizione/varietà e tecniche di cucina; Gli Aironi di Lignana “Panissa tu Panissa io"; Antico Mulino di San Giovanni di Fontanetto Po con la visita di circa 2 ore all’interno della vecchia azienda agricola, ormai dismessa, con visita all’antico mulino del ‘400 con Mauro Gardano. Principato di Lucedio e Trino, visita all’intero complesso abbaziale, con la sala dei Conversi, la sala Capitolare, il Chiostro, il Refettorio e la Galleria. Durante la visita verranno fornite anche informazioni sulla coltivazione del riso, coltivato per la prima volta in Italia proprio a Lucedio.