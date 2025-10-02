 / Cronaca

Cronaca | 02 ottobre 2025, 08:55

Viale Torricelli, 4 auto coinvolte in un incidente

E' avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì

Viale Torricelli, 4 auto coinvolte in un incidente

Sono quattro le auto danneggiate in un tamponamento avvenuto, intorno alle 2,15 della notte tra mercoledì e giovedì in viale Torricelli. 

Al vaglio dei carabinieri, intervenuti con una pattuglia, le cause del sinistra per il quale è stato richiesto l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli che si  è occupata della messa in sicurezza dei mezzi, tra i quali uno ad alimentazione elettrica. Danni contenuti per l'occupante dell'unica auto in movimento: uscito autonomamente dal mezzo, è poi stati preso in carico dai sanitari del 118 e traportato all'ospedale per gli accertamenti del caso.

redaz

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore