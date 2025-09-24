 / Cronaca

Violenta grandinata, le strade di Santhià si trasformano in torrenti. Al via la conta dei danni

"Imbiancata" una vasta zona del vercellese, fino a Balocco

Una via di Santhià trasfomata in torrente

Una violentissima grandinata ha colpito, nelle prime ore della mattina di mercoledì, una vasta zone del vercellese, tra Santhià e Balocco. Ad aggravare la situazione anche l'intensa pioggia: a Santhià, in pochi minuti, alcune strade, tra le quali piazza Zapelloni e vie limitrofe, sono state allagate e rimaste a lungo senza luce e  sono trasformate in un vero e proprio fiume, creando disagi e danni in diverse zone della cittadina. «La squadra comunale e l'ufficio tecnico sono già al lavoro per valutare tutte le situazioni per garantire la massima sicurezza di tutti» spiegano da Comune, invitando i cittadini a segnalare criticità o danni di competenza comunale, alla mail manutenzione@comune.santhia.vc.it oppure al numero 0161/936219. La verifica dei danni è in corso: il comune rende noto che il Cimitero Comunale resterà chiuso al pubblico per motivi di sicurezza e per consentire i necessari lavori di ripristino

Strade coperte dalla grandine anche nella zona industriale di Balocco, mentre il capoluogo è stato investito da un temporale intorno alle 7,30 del mattina di mercoledì, ma risparmiato dalla grandine. Disagi anche sulla A4, nel tratto tra Balocco e Vicolungo, dove le auto si sono dovute fermare in attesa della fine della grandinata, che rendeva quasi impossibile la circolazione. 

A Cigliano si segnalano disagi per l'interruzione della corrente elettrica: l'amministrazione ha allertato l'azienda erogatrice affinché intervenga sul guasto.

(notizia in aggiornamento)

Altre immagini da Santhià

La zona industriale di Balocco

redaz

