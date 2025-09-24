Violenta grandinata, le strade di Santhià si trasformano in torrenti. Al via la conta dei danni

Una violentissima grandinata ha colpito, nelle prime ore della mattina di mercoledì, una vasta zone del vercellese, tra Santhià e Balocco. Ad aggravare la situazione anche l'intensa pioggia: a Santhià, in pochi minuti, alcune strade, tra le quali piazza Zapelloni e vie limitrofe, sono state allagate e rimaste a lungo senza luce e sono trasformate in un vero e proprio fiume, creando disagi e danni in diverse zone della cittadina. «La squadra comunale e l'ufficio tecnico sono già al lavoro per valutare tutte le situazioni per garantire la massima sicurezza di tutti» spiegano da Comune, invitando i cittadini a segnalare criticità o danni di competenza comunale, alla mail manutenzione@comune.santhia.vc.it oppure al numero 0161/936219. La verifica dei danni è in corso: il comune rende noto che il Cimitero Comunale resterà chiuso al pubblico per motivi di sicurezza e per consentire i necessari lavori di ripristino

Strade coperte dalla grandine anche nella zona industriale di Balocco, mentre il capoluogo è stato investito da un temporale intorno alle 7,30 del mattina di mercoledì, ma risparmiato dalla grandine. Disagi anche sulla A4, nel tratto tra Balocco e Vicolungo, dove le auto si sono dovute fermare in attesa della fine della grandinata, che rendeva quasi impossibile la circolazione.

A Cigliano si segnalano disagi per l'interruzione della corrente elettrica: l'amministrazione ha allertato l'azienda erogatrice affinché intervenga sul guasto.

(notizia in aggiornamento)