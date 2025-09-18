Rovasenda in ansia per il sindaco Carola

Ore di apprensione a Rovasenda e Borgosesia per Federico Carola, sindaco del centro baraggivo e cardiologo all'ospedale della cittadina valsesiana, ricoverato d'urgenza a Novara per un serio malore che lo ha colpito nei giorni scorsi.

Cinquantuno anni ancora da compiere, Carola è sindaco di Rovasenda dal 2024 quando aveva deciso di offrire la propria disponibilità a favore del paese: un impegno gestito con grande entusiasmo. Aspettando di poter riavere il sindaco a casa, gli oroganizzatori hanno deciso di annullare la festa medioevale in programma nel prossimo fine settimana.