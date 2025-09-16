 / Cronaca

Cade in una vasca di liquami: 36enne in codice rosso

Incidente in un'azienda agricola di Casalino

Grave incidente sul lavoro in un’azienda agricola di Casalino. Secondo le prime informazioni un uomo di 36 anni è caduto in una vasca di liquami riportando pesanti conseguenze. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e il lavoratore è stato trasportato in ospedale in codice rosso dal personale del 118. Forze dell'ordine e Spresal sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

dal corrispondente a Novara

