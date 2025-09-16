Cade in una vasca di liquami: 36enne in codice rosso

Grave incidente sul lavoro in un’azienda agricola di Casalino. Secondo le prime informazioni un uomo di 36 anni è caduto in una vasca di liquami riportando pesanti conseguenze. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e il lavoratore è stato trasportato in ospedale in codice rosso dal personale del 118. Forze dell'ordine e Spresal sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
In Breve
martedì 16 settembre
sabato 13 settembre
giovedì 11 settembre
mercoledì 10 settembre
martedì 09 settembre
domenica 07 settembre
sabato 06 settembre