Cronaca | 09 settembre 2025, 20:21

Scontro tra tre auto: una finisce in un campo

Incidente nel pomeriggio di martedì

Incidente con tre mezzi coinvolti, nel pomeriggio di martedì, intorno alle 15,30, sulla Sp 11 nel comune di Cigliano. Molto seri i danni riportati dai mezzi: un'utilitaria, dopo l'impatto, ha finito la corsa fuori strada, in un campo. Un'altra vettura è uscita con ma facciata semi distrutta. 

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i mezzi del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris: sanitari e personale hanno collaborato con tecniche di Primo soccorso sanitario, per aiutare le persone coinvolte, e alla messa in sicurezza della zona.

I Carabinieri, presenti sul posto, si sono occupati della gestione della viabilità e degli accertamenti sulla dinamica.

