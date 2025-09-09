Scontro tra tre auto: una finisce in un campo

Incidente con tre mezzi coinvolti, nel pomeriggio di martedì, intorno alle 15,30, sulla Sp 11 nel comune di Cigliano. Molto seri i danni riportati dai mezzi: un'utilitaria, dopo l'impatto, ha finito la corsa fuori strada, in un campo. Un'altra vettura è uscita con ma facciata semi distrutta.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i mezzi del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris: sanitari e personale hanno collaborato con tecniche di Primo soccorso sanitario, per aiutare le persone coinvolte, e alla messa in sicurezza della zona.

I Carabinieri, presenti sul posto, si sono occupati della gestione della viabilità e degli accertamenti sulla dinamica.