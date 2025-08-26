Incendio all'Isola: evacuata una palazzina

Momenti di paursa, nella notte tra lunedì e martedì, al rione Isola, dove l'incendio di un motorino ha causato gravi disagi ai residenti di una palazzina di via Arle. E' successo poco dopo le 24, quando la segnalazione di un rogo in corso è arrivata alla centrale dei Vigili del Fuoco. Squadre del comando provinciale con l'autopompa, con l'autoscala e l'autobotte sono intervenute in via Arles.

All'arrivo si è chiarito che l'incendio interessava uno scooter parcheggiato sotto il porticato di un palazzo: una volta estinte fiamme tutti gli appartamenti soprastanti sono stati evacuati perché invasi dal fumo: nessuno è rimasto ferito e gli occupanti sono poi potuti rientrare una volta arieggiati e messi in sicurezza i locali. Restano transennate alcune zone a piano terreno dello stabile.

Presente una pattuglia dei Carabinieri per gli accertamenti sull'origine dell'incendio.