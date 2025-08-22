Quadro elettrico in fiamme, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici dell'azienda fornitrice di energia, nella serata di giovedì, a Tricerro, dove un quadro elettrico ha preso fuoco rischiando di causare danni anche alle cabine limitrofe.

L'allarme è scattato poco dopo le 20,15: la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli insieme a una Volontaria di Trino si è occupata dell'intervento per l'estinzione della fiammata e la messa in sicurezza del quadro, limitando i disagi, mentre il personale dell'azienda elettrica si è poi occupato dei successivi interventi tecnici.