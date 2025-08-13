Fuga di gas in via Birago, residenti evacuati e momenti di preoccupazione

Momenti di preoccupazione e una persona portata in ospedale per accertamenti, martedì, per una fuga di gas in via Birago. Intorno alle 8 una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è stata allertata per una verifica: tramite apposita attrezzatura da campionamento, è stata riscontrata un'importante perdita proveniente da un appartamento situato all'ultimo piano di un condominio.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha perciò evacuato la zona e contemporaneamente ha limitato la fuoriuscita di gas con l'ausilio di tecnici dell' azienda fornitrice del servizio che successivamente hanno provveduto all'intervento di riparazione.

Sul posto anche personale del 118 per la presa in cura di alcune persone evacuate: sono stati fatti i controlli del caso e una persona è stata accompagnata al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.