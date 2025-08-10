Scontro tra due moto sulla A26

Intorno alle 19:15 di domenica 10 agsoto la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta sulla A26 diramazione Gravellona Toce/Genova per un incidente stradale che ha coinvolto due moto.

All'arrivo, la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a prestare Soccorso a uno dei due centauri poi affidato ai sanitari del 118; in seguito sono stati messi in sicurezza i mezzi e l'area interessata.

Presente sul posto una pattuglia della Polizia Stradale per i rilievi sulla dinamica dell'incidente.