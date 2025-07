Riaperto il ponte di Casanova Elvo, danneggiato dal maltempo a Pasqua

Mercoledì pomeriggio alle 14.30 il ponte a Casanova Elvo è stato riaperto. Vanno a chiudersi, così, i lavori di messa in sicurezza necessari a seguito dell’evento alluvionale che ha colpito la Provincia il 16 e 17 aprile e la viabilità di questo importante collegamento è finalmente ripristinata.

«Ringrazio gli uffici e le ditte che hanno lavorato incessantemente in questi mesi per permettere una ripresa il più celere possibile e soprattutto la cittadinanza per aver anteposto l’importanza della sicurezza, nonostante il periodo di comprensibile disagio - spiega il presidente Davide Gilardino -. L’intervento è costato 460 mila euro, che vanno ad aggiungersi a un totale di 2 milioni e 490 mila euro di interventi in somma urgenza. Sono certo che Governo e Regione riconosceranno, per poi successivamente erogare, le somme destinate a questo evento calamitoso così come è sempre stato in passato», conclude il presidente.