Entra in farmacia per rubare i cosmetici e spintona il direttore: denunciato per un 20enne

Mercoledì i carabinieri del comando stazione di Robbio Lomellina hanno denunciato a piede libero un 20enne già noto alle forze dell’ordine, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di rapina impropria.

I fatti sono avvenuti all’interno della “Farmacia Rosa” di Palestro. Alle ore 15:30 circa, il giovane era stato sorpreso dal direttore subito dopo aver asportato vari cosmetici dal valore complessivo di 560 euro, occultandoli all’interno di uno zaino. A seguito dell’intervento del titolare, che era riuscito a recuperare la refurtiva, il reo, per guadagnarsi la fuga, aveva spintonato il direttore, riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo di una pattuglia sul posto.

L’intera vicenda è stata ricostruita attraverso le testimonianze delle persone che hanno assistito all’evento e l’analisi del sistema di videosorveglianza, consentendone l’identificazione del denunciato e la sua successiva segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.