La Bohème tra arte e colline: un’esperienza unica al Relais Le Cattedrali di Asti

La poesia di Puccini incontra la bellezza senza tempo del paesaggio astigiano: lunedì 21 luglio alle 21.30, i giovani talenti del Norma Fantini Opera Contest porteranno La Bohème in un contesto straordinario, tra arte, natura e suggestione. Saranno ospiti del raffinato Relais Le Cattedrali, luogo sospeso tra cielo e terra, che per l’occasione aprirà le porte del suo teatro all’aperto per accogliere una versione ridotta e intima dell’opera, pensata per esaltare il contatto diretto tra artisti e pubblico.

Il Relais Le Cattedrali accoglie con entusiasmo questa iniziativa: “Siamo onorati di accogliere, nel cuore del nostro teatro all’aperto, un’opera iconica come La Bohème, interpretata dai giovani talenti del Norma Fantini Opera Contest. Le Cattedrali Relais nasce dal desiderio di creare un dialogo profondo tra arte, natura e bellezza: lunedì 21 luglio questo sogno si realizza ancora una volta, in una serata pensata per emozionare e coinvolgere. La scelta di proporre una versione ridotta e intima dell’opera va proprio in questa direzione: offrire al pubblico un’esperienza autentica, in cui la musica possa risuonare con forza nel paesaggio e nell’anima. Aprire le porte del nostro anfiteatro a questi artisti straordinari rappresenta per noi un motivo di orgoglio e un invito a vivere l’opera in modo nuovo, diretto, immersivo.”

Sotto il cielo di luglio risuoneranno le voci di giovani cantanti lirici, accompagnati dal talento e dall’intensità che questo progetto ha coltivato nei mesi di formazione, guidati dal soprano Norma Fantini, dal regista Alessio Pizzech e dal direttore d’orchestra Aldo Salvagno. L’iniziativa è realizzata da Associazione Culturale Territori, in collaborazione con More News Soc Coop e Fondazione Fossano Musica.

Il direttore di Fondazione Fossano Musica, Gianpiero Brignone, spiega che “la rappresentazione di La Bohème in forma semi scenica presso il Relais Le Cattedrali di Asti nasce dal desiderio di unire due patrimoni di straordinaria bellezza: quello musicale, incarnato dall’opera di Puccini, e quello culturale e paesaggistico del territorio astigiano. L’arte lirica, con la sua potenza espressiva e la sua capacità di raccontare l’amore, la fragilità e la speranza umana, trova nel contesto suggestivo del relais un luogo ideale per risuonare e coinvolgere. La Bohème non è solo un capolavoro del repertorio operistico, ma un invito a riconoscere la bellezza come valore fondante della nostra identità. In questo senso, l’incontro tra musica e paesaggio si fa esperienza viva, emozione condivisa, cultura che si rinnova nello sguardo di chi ascolta.”

Un appuntamento unico, pensato come momento d’incontro tra musica, paesaggio e spirito: qui, la struggente storia di Rodolfo e Mimì si vestirà di nuova luce, restituendo la forza senza tempo di un amore che attraversa epoche e confini.

“Sono profondamente orgogliosa del successo che queste serate stanno riscuotendo – dichiara il direttore di More News, Barbara Pasqua - È la conferma che c'è un forte desiderio di partecipazione, di confronto e di informazione viva e condivisa. Portarle ad Asti è per noi un grande passo, e chissà che non sia solo l’inizio di un percorso ancora più ampio, che ci porterà presto in tutto il Piemonte e magari anche oltre i suoi confini.”

La partecipazione alla serata è gratuita per chi desidera assistere esclusivamente alla rappresentazione de La Bohème. Prenotazione obbligatoria al seguente link.

Per chi invece vuole vivere un’esperienza completa, è possibile abbinare allo spettacolo un’apericena a buffet presso il Bistrot del Relais Le Cattedrali, a partire dalle 19:45. Un percorso gastronomico studiato per accompagnare al meglio l’atmosfera della serata, al costo di 80 euro a persona, bevande incluse. Per le prenotazioni della cena chiamare direttamente Il Relais al numero 0141 185 8888 o via mail all’indirizzo info@lecattedrali.com

Un sentito ringraziamento va al Relais Le Cattedrali per l'accoglienza generosa e la sensibilità nel rendere possibile questo incontro tra lirica e bellezza.

Un grazie speciale anche a Grandiauto per il prezioso supporto e la generosa sponsorizzazione, che ha contribuito alla realizzazione dell'evento.