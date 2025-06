Principio di incendio, nel pomeriggio di sabato, intorno alle 16,30 nei bosci di Borgo d'Ale. Le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhià sono intervenute tra via Cella e via Montagne per l'incendio di un campo di orzo e una porzione di bosco.

L' intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme prima che si propagassero alle aree circostanti.