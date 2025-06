Torneo in memoria di coach Gianfranco Anastasio

Nella giornata di sabato 21 giugno si è svolto il primo “Memorial Gianfranco Anastasio”, sul campo della palestra della Sc. Media Pertini a Vercelli.

Il torneo è stato organizzato interamente dal gruppo delle giocatrici della serie C/ Under 17 della PFV, che erano le squadre che avrebbero dovuto essere guidate dal compianto coach, nella scorsa stagione, se un’improvvisa malattia non lo avesse portato via all’affetto dei suoi cari e delle sue giocatrici, nello scorso dicembre.

La manifestazione è stata improntata all’amicizia fra le squadre, con autogestione in panchina (fatta eccezione per Pink Torino) e arbitraggio dell’ottima Carol Ansu che ha ben gestito tutte e tre le partite.

Inappuntabile l’organizzazione delle ragazze, coadiuvate da qualche dirigente della società, nonostante il gran caldo e la stagione agli sgoccioli.

La prima partita – sabato mattina - ha visto la PFV prevalere sulla Beinaschese per 64-55, mentre nel pomeriggio Pink Basket di Torino ha pure avuto la meglio sulla stessa Beinaschese per 72-39.

Dopo la parentesi della gara del tiro da tre punti, vinta dalla vercellese Sofia Porcelli, si è giocata la gara decisiva, in cui Pink Basket Torino ha sconfitto la PFV per 78-66, al termine di un incontro in cui le vercellesi hanno tenuto bene per tre quarti ma poi hanno ceduto.

Classifica finale: Pink Basket Torino p.4; PFV p.2; Beinaschese OTB p.0.

Per la PFV hanno giocato: Francese A. Porcelli, Zanetti, N’Guefack Lowe; Francese E. Maltese A. Tagliabue, Stile, Lahmidi, Sadmi L. Ferraris.

Fuori per infortunio ma attive nell’organizzazione, Chillini e Prinetti.

Tutto sommato una buona prova, che ha permesso di verificare la compatibilità positiva di alcune giovanissime con le più anziane in vista del futuro, e soprattutto un sentito omaggio a coach Anastasio che è rimasto nei cuori di tutte le sue ragazze e di quanti hanno seguito la squadra.