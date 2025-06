Simion: «Nessuna spesa aggiuntiva per viale Garibaldi. Cambiano alcune attività in fase d'opera»

«Non si tratta di un maggior esborso di risorse. L’importo totale dei lavori è finanziato dal contributo a fondo perduto del Pnrr e non sono state previste risorse aggiuntive. Sono variate le attività in fase operativa di cantiere rispetto al progetto esecutivo e il dettaglio dei lavori effettuati è puntualmente elencato nel provvedimento dal dirigente». Arriva a stretto giro la risposta di Massimo SImion, assessore ai Lavori pubblici, all'interrogazione del Pd su viale Garibaldi.

L'assessore elenca poi dettagliatamente gli interventi: «Gli interventi riguardano: la mmodifica dell’esecuzione della pavimentazione della carreggiata centrale, realizzata con lavorazione a caldo in stabilimento, anziché a freddo in cantiere, di asfalto colorato drenante su binder drenante, utilizzando materiale bituminoso di recupero; la piantumazione di alberature aggiuntive a compensazione di esemplari abbattuti per motivi sanitari, meteorologici o per interventi comunali; la messa a dimora di nuovi arbusti ed essenze erbacee per sostituire vegetazione danneggiata da atti vandalici, al fine di ripristinare decoro e funzionalità degli spazi verdi; la realizzazione in opera del locale tecnico interrato per la fontana, in luogo del prefabbricato previsto inizialmente; lo spostamento della linea di illuminazione pubblica nei pressi di Piazza Roma, con modifica dei sottoservizi elettrici (ASM S.p.a. ed Elecnor); lo spostamento di attraversamenti pedonali e il riposizionamento degli arredi lungo l’asse viario, per interferenze con apparati radicali affioranti; il rifacimento dei basamenti dei pali della luce, interferenti con i nuovi marciapiedi o cordoli; la realizzazione di basamento in pietra di Luserna con cordolo in acciaio e caditoia per la raccolta acqua di una fontanella in ghisa preesistente; la modifica dell’armadietto per l’impianto di irrigazione; la realizzazione di un nuovo armadio tecnico per l’alloggiamento dei quadri elettrici, in sostituzione della collocazione prevista nel locale tecnico interrato; il rifacimento della linea elettrica di adduzione al contatore esistente per la fontana a zampilli; la predisposizione di infrastrutture per l’impianto di videosorveglianza, come richiesto dalla Polizia Locale, il restauro dello stemma della Città di Vercelli realizzato in ciottoli, nei pressi di piazza Roma; l'utilizzo di una nuova tipologia di transenne a delimitazione della pista ciclabile, facilmente rimovibili, in sostituzione di quelle permanenti previste in progetto; integrazione di segnaletica verticale e orizzontale lato ovest di viale Garibaldi; lo stralcio dei lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede, in quanto già incluso in un appalto dedicato alla riqualificazione delle pavimentazioni pedonali e la posa di ulteriori nove cestini nei pressi delle piazzole di accesso al viale lato est, in area parcheggio, per migliorare la gestione dei rifiuti. Tali cestini verranno appoggiati su plinti come gli altri arredi».