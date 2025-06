Albano, riapre la locanda delle Lame del Sesia

Dopo oltre cinque anni di chiusura, riapre a fine giugno la Locanda delle Lame, storica struttura adiacente alla sede operativa dell’Ente di gestione e di proprietà dell’Ente stesso. L’inaugurazione, prevista per la fine del mese, segna un importante passo nella valorizzazione del territorio e dei servizi offerti ai visitatori.

«La riapertura della Locanda rappresenta un obiettivo raggiunto e fortemente voluto, non solo per restituire un servizio alla comunità di Albano Vercellese, ma anche per rilanciare un presidio importante all’interno del territorio del Parco – dichiara la commissaria dell’Ente di Gestione, Erika Vallera – Abbiamo voluto una gestione che valorizzi l’identità locale, la sostenibilità ambientale e la qualità dell’accoglienza, in coerenza con i principi su cui si fonda la nostra attività».

Il nuovo affidamento in gestione, risultato di un bando pubblico pubblicato nel 2024, è stato assegnato alla ditta individuale “La Locanda di Oliaro Antonella”, con sede a Vercelli. I gestori stanno attualmente completando i lavori di allestimento, dopo la firma del contratto e la consegna delle chiavi, avvenuta a fine maggio.

A differenza della precedente gestione, che includeva anche attività di accoglienza alberghiera, la nuova Locanda si concentrerà esclusivamente su servizi di bar e ristorazione, garantendo un’offerta di qualità e l’apertura nei momenti di maggiore affluenza (weekend, festività, ponti). L’affidamento prevede anche il rispetto di specifiche linee guida, definite dall’Ente, per assicurare una gestione sostenibile e coerente con la missione istituzionale.

«Accoglieremo i visitatori in un ambiente caldo e conviviale, per farli sentire come a casa, dove il cibo è un pretesto per stare insieme e conoscere i sapori della tradizione - assicura Antonella Oliaro . La maggior parte dei nostri prodotti arrivano dal territorio e, con il nostro chef e tutto lo staff, abbiamo anche alcune sorprese in serbo, tra cui una collaborazione con l’Ente per poter informare i visitatori su tutte le aree protette e in particolare sul vicino Parco Naturale delle Lame del Sesia. Non vediamo l’ora di iniziare».