‘Due Libri a Tavola’ con Luigi Bruni e Giulio Dogliotti

Slow Food Vercelli è lieta di invitare iscritti e simpatizzanti all’incontro ‘Due Libri a Tavola’ che si terrà presso il ristorante Vecchia Brenta di Vercelli giovedì 22 maggio alle 18.30.



Protagonisti della serata, che si chiuderà, come tradizione vuole, con panissa e barbera offerti a tutti i partecipanti, saranno gli scrittori Luigi Bruni, storico, gastronomo e docente di tecniche della cucina, e Giulio Dogliotti, scrittore e testimone della storia vercellese, con i loro rispettivi lavori editi da Edizioni Effedì, ‘Piemontesi – I popoli, la Storia, la Cucina’ e ‘ Cinquanta raccorti d’infanzia’ e in dialogo con Massimo Bignardi (vice presidente Slow Food Piemonte) ed Elisabetta Dellavalle (giornalista e Slow Food Vercelli).

Storia, ricette, curiosità, ma anche profumi e sapori dimenticati per imparare a conoscere meglio la nostra terra e le sue eccellenze.