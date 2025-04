Incidente mortale, nella serata di sabato 19 aprile, a Serravalle.

Un uomo di 30 anni è deceduto in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto sulla sp 71 Bornate - Crevacuore. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, l'auto sulla quale viaggiava è finita contro un albero: l'uomo è deceduto, altre tre persone hanno riportato ferite meno gravi.

Sul posto il personale del 118, che si è occupato di soccorrere i feriti e le forze dell'ordine per gli accertamenti sull'incidente.