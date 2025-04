Prencipe: «Forza Italia piange un amico leale»

Forza Italia ricorda l’amico Gilberto Canova, commissario cittadino di Santhià e membro della segreteria provinciale del movimento. Già sindaco per due legislature della sua città che tanto amava, ha lasciato di sé un ricordo indelebile per le molteplici attività positive per Santhià e per la vicinanza che usava avere per tutti i suoi concittadini. Già aderente fin dai primi giorni a Forza Italia ne è sempre stato un membro attivo e partecipativo a ogni consesso o riunione, portando il proprio contributo ispirato al buon senso e la saggezza del buon amministratore di lungo corso.

Personalmente ricordo i nostri lunghi colloqui e i pranzi di lavoro di questi ultimi anni, dove Gilberto era sempre partecipativo dando sempre consigli giusti e appropriati, una figura di spicco che ricorderò sempre.

Forza Italia oggi piange un amico leale e sincero e colonna portante del partito provinciale. Ci stringiamo forte intorno ai suoi famigliari esprimendo le nostre sentite condoglianze da parte di tutto il partito.