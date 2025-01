Giorno della Memoria, le iniziative a Vercelli e Santhià

Celebrazioni in Sinagoga per il Giorno della Memoria: dalle 9,45 il tempio ebraico di via Foa apre i cancelli per l'annuale celebrazione in ricordo della Shoà. Accolti dalla presidente della Comunità Ebraica, Rossella Bottini Treves, studenti, autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e d'arma partecipano alla celebrazione che ricorda la liberazione di Auschwitz da parte delle truppe dell'Armata Rossa e le vittime vercellesi delle deportazioni.

Alle 10 la cerimonia inizia con i saluti: sono previsti interventi di Bottini Treves, del prefetto Lucio Parente, del sindaco Roberto Scheda, del presidente della Provincia, Davide Gilardino, la posa della corona d'alloro davanti alla lapide dei deportati e la lettura dei nomi delle vittime. Gli studenti del Lagrangia e della Consulta studentesca partecipano con l'esecuzione di brani musicali mentre l'attrice Laura Berardi leggerà alcuni brani.

Nella seconda parte della celebrazione, il prefetto Parente consegnerà le medaglie d'onore concesse alla memoria dei militari Nicolò Bellomo e Averardo Ugo Evades Tuffanelli, deportati e internati nei lager nazisti.

In caso di maltempo parte della celebrazione viene ospitata all'interno della Sinagoga.

A Santhià, la comunità si riunisce per ricordare le vittime dell’Olocausto e riflettere sull'importanza della memoria storica, affinché tragedie simili non si ripetano mai più. Per questa importante giornata, sono state organizzate le seguenti attività: la proiezione del film "Un sacchetto di biglie" dedicato aglli studenti delle classi terze della scuola media. I ragazzi assisteranno alla proiezione del toccante film che narra la storia di due giovani fratelli ebrei costretti a fuggire dalla persecuzione nazista. Alle ore 12 il sindaco, il vice sindaco, il luogotenente Lobrano e il parroc terranno un intervento per condividere riflessioni sul valore della memoria, della solidarietà e della pace. Per proseguire il percorso di approfondimento sul tema, un’ulteriore iniziativa è prevista per il 7 febbraio con letture e musica sul tema della memoria. L'appuntamento è alle 17,30, alla Biblioteca Comunale, organizzato dall’Associazione La Voce, i ragazzi dell’Istituto Tecnico Industriale parteciperanno ad una selezione di letture tratte da testimonianze storiche, accompagnate da spezzoni di brani musicali, in un momento di grande intensità e partecipazione.