Calcio vercellese di Promozione e prima categoria

Promozione

Continua la marcia degli Orizzonti C.A. che vincono in trasferta (0-2, reti di Giovinazzo nel 1^ tempo) con il Cameri. Successo utile per raggiungere una classifica di tutta tranquillità in vista del derby con la Virtus Vercelli. Proprio i bicciolani sono stati sconfitti tra mura amiche dalla Juve Domo (0-3) ed ora cercano la rivincita nel confronto con il lanciatissimo Orizzonti C.A. Passo falso del Trino (0-1) con la Santostefanese ed ora l’undici azzurro deve sfruttare il prossimo turno al Picco con l’Albese per rimanere nella zona play-off.

1^ Categoria

Il derby Santhià – Cigliano finisce nettamente a favore dei granata (3-0), in rete con Messano, Sanna e Filippazzo. Un buon viatico per affrontare la trasferta con il Borgolavezzaro. Periodo difficile per il Cigliano che ora è al penultimo posto, di vitale importanza il match con le Torri Biellesi in programma al Bassanino. Proprio i biellesi sono stati sconfitti dalla Crescentinese (1-2, reti di Colla e Marteddu) che ora spera di lasciare definitivamente l’ultimo posto in classifica. Disco rosso per il Livorno/Bianzè (0-2) battuto dal Banchette Colleretto. Per ritornare nella zona alta della graduatoria la squadra di Di Bartolo deve imporsi nella partitissima con la Crescentinese. Altro derby che sembra uno spareggio per la salvezza e la promozione. Turno difficile per la Pro Palazzolo a Vische contro la capolista, soprattutto dopo la battuta d’arresto casalinga di domenica scorsa (0-3) con il Trecate.

Classifica: La Vischese 39, Valle Elvo 36, Gaglianico 32, Banchette C. 31, Valle Cervo, Ponderano 29, Livorno/Bianzè 26, Trecate 24, Santhià 20, Junior Torrazza, Torri Biellesi 19, Pro Palazzolo 18, Valdilana Biogliese 15, Cigliano, Borgolavezzaro 14, Crescentinese 11.