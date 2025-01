Comune di Cigliano: nuova organizzazione e risultati tangibili

l Comune di Cigliano non solo ha cambiato gli amministratori, ma sta cambiando anche la propria organizzazione. Dopo gli arrivi della segretaria Antonella Mollia, del responsabile dei vigili urbani Emanuele Bugni (l’ufficio è stato ricostruito con il comando in loco) e dell’agente Ivan Fon è il turno dell’ufficio tecnico.

La trasformazione è profonda: hanno lasciato i loro incarichi il dottor Alessandro Cetani e l’architetto Gabriele Cortese, trasferitisi ad altri enti. In attesa delle sostituzioni, l’esecutivo sta lavorando per continuare i lavori di manutenzione indispensabili per il decoro e la funzionalità del paese.

Un’attività impegnativa che ha portato risultati tangibili che hanno interessato il palazzetto dello sport (sistemazione docce, attaccapanni, impianto elettrico, servizi igienici, riscaldamento e infissi di entrata), la scuola (in programma l’installazione di nuovi corrimano di sicurezza e il ripristino di tutti gli attaccapanni ammalorati non sostituiti negli anni passati) e alcuni tratti di via Fratelli Rosselli.

In collaborazione con la Provincia di Vercelli è stato ripristinato il parapetto in ferro del ponte della frazione Petiva, infine è stata inoltrata la partecipazione al bando di Sport e salute: Bici in Comune (percorso cicloturistico per la valorizzazione del paese e del suo territorio).