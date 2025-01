Moncrivello, autoarticolato si ribalta nel campo

Autoarticolato fuori strada, nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio, lungo la provinciale 46 nel comune di Moncrivello.

Il mezzo, uscendo dalla carreggiata, si è rovesciato in una scarpata: il conducente non ha riportato ferite, ma per la messa in sicurezza del mezzo, è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià e di una del Comando provinciale di Vercelli.

Sul posto anche i Carabinieri di Cigliano per gli accertamenti e la gestione della viabilità.