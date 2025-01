Incendio in casa a Cavaglià

Intervento dei Vigili del Fuoco di Santhià, nella tarda mattinata di gioverdì 23 gennaio, per un incendio sviluppatosi in una villa a Cavaglià. Poco prima delle 12 una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento Volontario di Santhià si è recata con l' autobotte in supporto alle squadre del Comando di Biella, intervenute per spegnere il rogo divampato in via Piscina.

All'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco le fiamme avevano già interessato la cucina dell'abitazione: nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, ma il personale è stato impegnato per diverso tempo nelle attività di contenimento del rogo.