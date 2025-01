Gym&Cheer alla Domenica Sportiva

Gym&Cheer, la società sportiva con sede a Gattinara e che gestisce le palestre di Prato Sesia, la “Wildcats House” e Varallo presso l’Istituto D’Adda, è stata protagonista di un’importante esperienza televisiva. Domenica 19 gennaio 2025, infatti, la società è stata ospite di una puntata della storica trasmissione Domenica Sportiva, in diretta su Rai 2.

A rappresentare Gym&Cheer, insieme ad altri dirigenti, erano presenti Donato Zanolo, uno dei fondatori, il vicepresidente Carlo Stragiotti e l’allenatore di kickboxing Matteo Barbieri.

La partecipazione alla trasmissione è stata accolta con grande orgoglio dalla società, che ringrazia la RAI e la redazione della Domenica Sportiva per questa preziosa opportunità. Un’occasione che non solo valorizza il lavoro di Gym&Cheer, ma contribuisce anche a promuovere lo sport in Valsesia, mettendo in luce l’impegno e la passione che animano il territorio.

Il vicepresidente Stragiotti ha così commentato l’esperienza: “Essere ospiti della Domenica Sportiva è stato un grande onore, non solo per me, ma per tutta la società Gym&Cheer. È una conferma dell’importanza del nostro lavoro e un riconoscimento che ci sprona a continuare con entusiasmo a promuovere lo sport in tutte le sue forme. Ringraziamo la RAI per averci dato questa opportunità.”

Gym&Cheer continuerà a lavorare con dedizione per essere un punto di riferimento per lo sport nel territorio valsesiano e per trasmettere i valori di passione, disciplina e inclusione che da sempre la caratterizzano.