Il generale Galletta in visita al comando Carabinieri

Nella mattinata di lunedì 20 gennaio, il Generale di corpo d'armata Riccardo Galletta è stato in visita al Comando Provinciale di Vercelli, dove ha incontrato i Carabinieri delle diverse articolazioni, dei Carabinieri Forestali, del Nucleo Ispettorato del Lavoro, e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso della visita, il Generale ha descritto le linee giuda dell’azione intrapresa nel Nord Ovest (area di competenza del Comando Interregionale “Pastrengo”, che comprende Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta), soffermandosi sui valori istituzionali che costituiscono il riferimento etico dell’agire di ogni Carabiniere: la fedeltà alle Istituzioni, il senso del dovere, il servizio al cittadino. Ha inoltre richiamato la necessità di operare con compostezza e con il proverbiale riserbo che da più di due secoli contraddistingue l’Arma.

Dopo l’incontro con i militari, il Generale ha ricevuto un quadro sintetico sulla situazione di ordine e sicurezza pubblica della provincia dal Colonnello Pier Enrico Burri, Comandante Provinciale, condivisa negli incontri successivi con la Presidente del Tribunale, Michela Tamagnone e con il Prefetto di Vercelli, Lucio Parente. Al termine della visita, Galletta ha salutato i carabinieri del vercellese ringraziandoli per il lavoro svolto, per l’impegno quotidiano, silente e continuo in favore della comunità vercellese.