Soroptimist Club Vercelli, la nuova presidente è Patrizia Longo

In un clima di festosa amicizia mercoledì 15 gennaio, presso il Circolo Ricreativo, si è svolta l’inaugurazione del nuovo anno sociale del Soroptimist Club di Vercelli, che ha visto anche il passaggio di consegne da parte di Lucia Ruzzante, presidente per il biennio 2023-24, alla nuova presidente, Patrizia Longo. La serata è iniziata con il saluto della presidente uscente, che ha tracciato un bilancio del suo mandato, esprimendo la soddisfazione per la crescita dell’armonia all’interno del Club e per l’impegno profuso nella condivisione e realizzazione di tante iniziative, largamente apprezzate a livello locale e nazionale. Con la consegna della preziosa spilla che distingue il ruolo della presidente e la firma della charte che raccoglie i nomi delle presidenti dal 1964 (anno della fondazione del Club di Vercelli) ad oggi, Patrizia Longo, avvocato, ha assunto la guida del Club per il biennio 2025-26. Nel suo discorso di insediamento ha indicato le linee programmatiche che intende seguire e che mirano a proseguire nell’azione di promozione dei diritti umani e della valorizzazione del potenziale femminile, attraverso progetti consolidati e nuovi. Sarà coadiuvata dal nuovo Consiglio, che risulta così composto: prima vicepresidente Alessandra Favini; seconda vicepresidente Carla Barale; past president: Lucia Ruzzante; consigliere: Andreina Bernabino, Enza Ferrari, Paola Ferraris, Antonella Leonardi, Sara Marchisio; segretaria: Michela Gariglio; tesoriera: Barbara Canepa. L’incarico di delegate sarà svolto da Rita Buccetti e Federica Silvano; Programme director sarà Anna Rosso.