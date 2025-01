Due morti e due feriti in un tamponamento sulla A26

AGGIORNAMENTO DELLE 14,30

Sono due persone residenti nel milanese le vittime dell'incidente di giovedì mattina. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, uno dei due, al volante di una Nissan, si sarebbe trovato in panne e, dopo aver accostato, è sceso mentre a bordo era rimasto un passeggero. Alle spalle dell'uomo è arrivata un'altra vettura che ha tamponato il mezzo fermo, travolgendo anche il conducente.

IL FATTO

Due morti e due feriti in un tragico incidente che ha paralizzato l’autostrada A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, a ridosso del tratto vercellese. In un tamponamento avvenuto poco dopo le 8, al km 130+400, in territorio comunale di Vicolungo, tra il bivio con l’A4 Torino-Trieste e Ghemme, sono morte due persone e altre due sono rimaste ferite.

Il tratto interessato è stato chiuso al traffico in direzione Gravellona Toce, causando un chilometro di coda e gravi disagi per gli automobilisti. I viaggiatori sono stati deviati obbligatoriamente sulla A4 in direzione Milano, con uscita consigliata a Biandrate per poi rientrare a Ghemme attraverso la viabilità ordinaria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia per gestire l’emergenza e avviare i primi rilievi. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.

Si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona e di seguire le indicazioni per i percorsi alternativi. La circolazione potrebbe rimanere compromessa per diverse ore.

L'identità delle vittime non è al momento nota.