Carabinieri in congedo volontari a servizio della città

La divisa cambia, ii valori e l'impegno restano gli stessi. Comune e Associazione nazionale Carabinieri firmano l'annunciata convenzione per il servizio di assistenza sul territorio comunale che porterà i volontari a svolgere servizi di osservazione e assistenza alla popolazione.

La sottoscrizione dell'accordo è avvenuta nella sala del Consiglio alla presenza del prefetto Lucio Parente, del Questore Giuseppina Suma, del comandante provinciale dell'Arma, Pier Enrico Burri, il colonnello Ciro Natale, comandante provinciale della Guardia di Finanza, e dei rappresentanti dell'associazione: il generale Marcello Bergamini, il luogotenente Salvatore Trapani, Giancarlo Merenna presidente dei volontari vercellesi.

«Non siamo vigilantes – ha precisato Bergamini – ma, come volontari ed ex appartenenti all'Arma, abbiamo il dovere morale di avvisare le forze dell'ordine e di grantire assistenza alla popolazione».

Circa 25 i carabinieri in congedo che si mettono a disposizione della città per servizi di osservazione, informazione ed assistenza ai vercellesi: si vedranno nei parchi, nei piazzali, nei mercati, in occasione di manifestazioni sportive e culturali. Un occhio di riguardo sarà dedicato a piazza Antico Ospedale, dove il gruppo avrà anche una sede.

L'associazione ha già preso parte a diversi servizi, come l'assistenza ai centri vaccinali e negli ospedali.

Di «accordo storico» parla il presente del Consiglio Comunale, Romano Lavarino: «Finora non avevamo mai sottoscritto una convenzione così completa e dettagliata», dice.