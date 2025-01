"à dove finisce il mondo" all'Officina Anacoleti

Ancora un appuntamento speciale, il secondo fuori stagione, sul palco di Officina Anacoleti dove domenica 12 gennaio alle ore 17:30 debutterà “Là dove finisce il mondo”, il reading spettacolo tratto dal libro omonimo di Olivia Balzar uscito nel 2024 per Edizioni Ensemble. Le storie raccontate nel libro si intrecceranno con la musica e la voce del cantautore Nico Maraja in un percorso frammentato, onirico e visionario in bilico tra la fine del mondo conosciuto e la speranza di un nuovo inizio.

A rendere lo spettacolo più dinamico, ci sarà la partecipazione di alcuni attori del laboratorio di recitazione dell’Officina Anacoleti: Cielo Olmo, Raffaella Di Bella, Riccardo Rubis, Verena Dellamora. Come filo conduttore della narrazione, la musica di Nico Maraja, tra pezzi originali tratti dai suoi dischi e classici del cantautorato italiano e del folk rock americano.

La vercellese Olivia Balzar vive a Roma da 12 anni dove si occupa di teatro, letteratura ed eventi culturali. Con Nico Maraja organizza il “Salotto Letterario di Olivia Balzar” nel cuore di Trastevere, un appuntamento che combina letteratura, poesia e musica coinvolgendo artisti da tutta Italia.

«L’idea di scegliere Vercelli come prima data per questo spettacolo è stata per me mossa dal desiderio di tornare alle origini, alla mia città e alle atmosfere che in parte hanno influenzato la mia produzione artistica», scrive nelle note di regia. La scelta di metterlo in scena negli spazi dell’Officina Anacoleti, è stata per lei immediata, visto che Olivia e Alice Monetti condirettrice artistica dell’Officina, hanno in passato condiviso il palco e tutte le emozioni che le hanno spinte a continuare su questa strada.

L'appuntamento è domenica alle ore 17,30 all'Officina Anacoleti di corso De Gregori 28; la biglietto unico 10 euro, con apertura botteghino alle 16,45 e prenotazione consigliata attraverso https://www.anacoleti.org/prenotazione-spettacoli/ spettacoli@anacoleti.org 335.5750907