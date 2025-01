Atterraggio di fortuna in un campo di Ronsecco - foto

Si è trovato in difficioltà durante una manovra di addestramento e, alla fine, non ha potuto far altro che atterrare alla meno peggio in un campo lungo la strada delle Grage, nel territorio di Ronsecco.

Mezzi di soccorso allertati, intorno alle 16,30 di sabato, per un incidente aereo che, per fortuna, non ha avuto conseguenze per gli occupanti del mezzo né per altre persone. La squadra dei Vigili del fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta dopo l'allerta in seguito all'atterraggio fortunoso del veivolo che stava effettuando delle manovre di addestramento.

All'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco i due occupanti erano già fuori dall'abitacolo in buono stato; l'intervento è valso alla messa in sicurezza di tutto lo scenario di intervento.

Sul posto anche i sanitari del 118 di Trino, i carabinieri oltre al proprietario del terreno.