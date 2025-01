Robbio, fuori strada con l'auto: conducente ferito

Incidente stradale questa mattina (venerdì 10 gennaio) sulla provinciale 197 tra Robbio e Confienza.

Un'auto con a bordo un uomo di 35 anni è uscita di strada autonomamente finendo la propria corsa all'interno di un piccolo fossato, forse anche a causa delle fitta nebbia presente sul territorio fin dalle prime ore di oggi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 giunto con un'ambulanza della Croce Azzurra Robbio e un'automedica, coadiuvate dai Vigili del fuoco di Robbio.

Il conducente dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Durante le operazioni di soccorso il tratto di strada interessato dall'incidente è rimasto chiuso, successivamente è stato istituito il senso unico alternato.