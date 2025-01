Botti di Capodanno, arriva l'interrogazione

Arriva l'interrogazione di Partito democratico e Lista civica Bagnasco dopo il fallimento dell'ordinanza contro i "botti di Capodanno". Un tema che, puntualmente, si ripresenta ogni 12 mesi, talvolta anche sulla scia di ferimenti più o meno gravi - quest'anno, sebbene nei giorni prima di Natale, c'è stato il caso di un ragazzino gravemente ferito alla mano per lo scoppio di un botto che stava artigianalmente realizzando con altri adolescenti.

Il documento firmato da Alberto Fragapane, Gabriele Bagnasco, Filippo Campisi, Marco Mancuso, Manuela Naso e Cecilia Nonne rileva come «L’emissione dell’ordinanza appare essere stata inefficace nel prevenire comportamenti contrari alla normativa, configurandosi come un mero palliativo o una misura propagandistica». In ogni caso, viene chiesto all'amministrazione «se sia a conoscenza del numero di persone colte in flagranza di violazione dell’ordinanza e, in tal caso, quante di esse siano state identificate mediante richiesta dei documenti. Inoltre si richiede quante sanzioni amministrative siano state effettivamente comminate ai trasgressori; se l’Amministrazione intenda convocare il Comitato cittadino di Sicurezza, in accordo con le autorità competenti, per discutere una migliore organizzazione e coordinamento delle forze dell’ordine in vista del prossimo Capodanno, al fine di garantire una maggiore efficacia delle misure preventive e repressive; quali azioni di sensibilizzazione si prevede di attivare per aumentare la consapevolezza sulle conseguenze e i potenziali rischi di tali pratiche e se si preveda in vista del prossimo anno l'organizzazione di eventi pubblici volti a fornire una possibilità di svago e festeggiamento collettivo in sicurezza».